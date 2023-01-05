اسعار الخشب اليوم الخميس 5 يناير.. شوف وصل لكام يا عريس؟

رياض - احمد صلاح - سجلتت اسعار الخشب اليوم، الخميس الموافق 5 يناير 2023 استقرار في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وذلك رغم الإقبال المتوسط على الشراء، بالرغم من زيادة الدولار، وذلك مقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، والتي جاءت جاءت كالتالي.
اسعار الخشب اليوم
بينما وصل سعر الخشب الزان الروماني عند حوالي 22000 جنيه للمتر الواحد
كما بلغ سعر الخشب السويد عند حوالي 16000 جنيه للمتر الواحد
فيما بلغ سعر متر الخشب البياض عند حوالي 13.5 جنيه للمتر الواحد
سعر الخشب اليوم
وبلغ سعر لوح الأبلاكاش عند حوالي 230 جنيها لمصنع 14.
أما مصانع 7 أو 12 تراوح سعر لوح الأبلاكاش من 190 جنيه إلى 200 جنيه.
وأيضا تراوح سعر الأبلاكاش الفايبر من 70 جنيه إلى 600 جنيه، وتختلف حسب التخانة المطلوبة.
سعر متر الخشب اليوم
فيما قال عدد من تجار الأخشاب في دمياط، بإن تحريك سعر الدولار أمام الجنيه المصري تسبب في انخفاض الحركة على الشراء، ومتوقع ارتفاع الأسعار بكافة أنواعها بداية الأسبوع المقبل بنسبة طفيفة.