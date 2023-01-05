انت الان تتابع خبر اسعار الخشب اليوم الخميس 5 يناير.. شوف وصل لكام يا عريس؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلتت اسعار الخشب اليوم، الخميس الموافق 5 يناير 2023 استقرار في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وذلك رغم الإقبال المتوسط على الشراء، بالرغم من زيادة الدولار، وذلك مقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، والتي جاءت جاءت كالتالي.

اسعار الخشب اليوم