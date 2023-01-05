انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الخميس 5 يناير.. الطن مريح في الأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر السكر اليوم، الخميس الموافق 5 يناير في السوق المحلي للطن الواحد، بالرغم من ارتفاع سعره يوم أمس، وسعره أول أمس، فيما استقرت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي أيضا خلال التعاملات اليومية.

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 17050 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 17500 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 18000 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 20 جنيه.

سعر كيس السكر في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيه، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

اسعار السكر اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 19.55 سنت للرطل، بمقدار زيادة 0.01 سنت، وزاد عقد مايو 2023 بنسبة 0.05 %، ليسجل 18.36 سنت للرطل، أي بمقدار ارتفاع 0.01 سنت.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وانخفض عقد تداول شهر مارس 2023، لتصل إلى 542.10 دولار للطن، بمقدار هبوط 1 دولار، أي بنسبة 0.18%، وهبط عقد تداول مايو 2023 ليسجل 523.10 دولار للطن، بانخفاض قدره 0.20 دولار.