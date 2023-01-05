انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الخميس 5 يناير.. شوف الزجاجة بكام في التموين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الزيت اليوم الخميس الموافق 5 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنةبسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم