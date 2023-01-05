أسعار الأعلاف اليوم الخميس 5 يناير.. طالع لفوق والناس زعلانة

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم، الخميس الموافق 5 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعرها يوم أمس، وسعرها أول أول أمس، وتختلف تلك الأسعار من منطقة لأخرى.
أسعار الأعلاف اليوم
وسجل أيضا سعر طن علف نامي تسمين سوبر 21% عند مستوى 20400 جنيه.
وسعر طن علف ناهي تسمين سوبر 19% سجل عند مستوى 20300 جنيه.
أسعار أعلاف الدواجن اليوم
سجل سعر طن علف بادي نامي 21% عند مستوى 19800 جنيه.
سجل سعر طن الجلوتين المحلي عند مستوى 39000 جنيه.
سجل سعر طن الجلوتين المستورد عند مستوى 40000 جنيه.
أسعار خامات الأعلاف اليوم
سجل سعر طن الدي دي جي عند مستوى 15500 جنيه.
سجل سعر طن كسب العباد 36% عند مستوى 17000 جنيه.
سبب تذبذب سعر طن الأعلاف مؤخرا
وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن سبب تذبذب سعر طن الأعلاف تكون حسب سعر الدولار الأمريكي، وتختلف أيضا حسب المعروض والطلب عليه، مما يتسبب في زيادة سعر الطن أو انخفاضه.