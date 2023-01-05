انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الخميس 5 يناير.. طالع لفوق والناس زعلانة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم، الخميس الموافق 5 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعرها يوم أمس، وسعرها أول أول أمس، وتختلف تلك الأسعار من منطقة لأخرى.

أسعار الأعلاف اليوم

سجل سعر طن علف بادي تسمين سوبر 23% عند مستوى 20500 جنيه.