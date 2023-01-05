انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 5 يناير.. مصمم يزعل التجار منه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الأرز الشعير اليوم، الخميس الموافق 5 يناير 2023 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، مقارنة بسعره أول أمس، وسعره أول أول أمس، فيما ارتفع أيضا سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد.

سعر الأرز الشعير الآن

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10700 جنيه.

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10300 جنيه.

سعر طن الأرز اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 16600 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 15700 جنيه.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 19 جنيه.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيه، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

أسعار الأرز اليوم عالميا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وانخفض عقد يناير 2023، عند 17.475 دولار للقنطار، بمقدار انخفاض 0.025 دولار، أي بنسبة 0.14%، وهبط عقد مارس 2023، بنسبة 0.23%، ليسجل 17.730 دولار للقنطار.