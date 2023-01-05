انت الان تتابع خبر بكام أسعار الخضار والفاكهة بعد زيادة الدولار؟.. هتعرف الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ثبتت أسعار الخضار والفاكهة بشك كبير، على أسعار المدة الماضية، ولم تشهد أي قفزة جديدة، لا سيما بعد ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، في البنوك مساء أمس، لتواصل الخضروات والفاكهة استقرارها وحفاظها على الأسعار مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 5 يناير، ومقارنة بـ أسعار الخضروات أمس.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم