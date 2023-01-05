بكام أسعار الخضار والفاكهة بعد زيادة الدولار؟.. هتعرف الجديد

رياض - احمد صلاح - ثبتت أسعار الخضار والفاكهة بشك كبير، على أسعار المدة الماضية، ولم تشهد أي قفزة جديدة، لا سيما بعد ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، في البنوك مساء أمس، لتواصل الخضروات والفاكهة استقرارها وحفاظها على الأسعار مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 5 يناير، ومقارنة بـ أسعار الخضروات أمس.
أسعار الخضار والفاكهة اليوم
أسعار الخضار اليوم
سجل البصل اليوم سعر 3 جنيهات.
سجل سعر كيلو الملوخية اليوم من 3 و5 جنيهات.
شهد سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و18 جنيهًا
شهد سعر كيلو البامية 20 جنيها.
سجل كيلو الخِيار ما بين 6 و9 جنيهات.
سجل كيلو الفلفل البلدي الحار اليوم بين 6 و8 جنيهات.
شهد كيلو الباذنجان الرومي بين 6 و8 جنيهات.
ثبت سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات.
سجل سعر كيلو الطماطم اليوم بين 4 و6 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم
سعر الكمثرى 10 جنيهات.
سجل الليمون من 4 إلى 8 جنيهات.
سعر العنب البناتي ما بين 40 جنيها.
سعر كيلو التفاح اليوم سجل من 25 إلى 30 جنيهًا.
المانجو الزبدية سجلت نحو 30 جنيها
سجل كيلو الموز نحو 10 جنيهات.
سعر البرتقال سجل نحو 7 جنيهات.
الجوافة سجلت اليوم نحو 7 جنيهات.
سجلت المانجو العويسي نحو 25 جنيها.
سعر اليوسفي سجل اليوم نحو 8 جنيهات.