انت الان تتابع خبر أكبر ارتفاع في بورصة الدواجن اليوم.. “قفزة تاريخية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وصلت أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 5 يناير 2023 صعودها بشكل قياسي وتاريخي، حيث زاد كيلو الدواجن أكثر من 20 جنيهًا عن سعره الطبيعي، وذلك مقارنة بارتفاع سعر الدولار الأمريكي الذي يؤثر على بعض السلع، نسبة إلى استيراد الأعلاف بالعملة الصعبة.

أسعار الدواجن اليوم

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 5 يناير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات، جملة وللمستهلك:

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم ارتفاعا مقارنة بـ أسعار أمسِ، حيث شهد سعر الفراخ البلدي والساسو صعودا كبيرا اليوم الخميس.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

قفزت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم بعد الاستقرار الكبير المدة الماضية، لتتراجع حركة البيع والشراء، وتقل، بعد التغيرات الكبيرة والارتفاع في جميع الأنواع بشكل قياسي.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

ارتفعت بشكل قياسي، حيث وصل سعر الدواجن البيضاء ما بين 45 جنيهًا إلى 48 جنيها للكيلو في المزرعة، وتبدأ من 49 إلى 55 للمستهلك بزيادة كبيرة.

أسعار الفراخ الساسو

شهدت أسعار الساسو اليوم بـ50 جنيهًا في المزرعة، وارتفعت للمستهلك لتسجل بداية من 55 جنيهًا حتى 70 جنيها.

بورصة الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الساسو اليوم شهد من 4 حتى 5 جنيهات.

الكتكوت الأبيض بـ 5 جنيهات

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانية اليوم ما بين 100 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

سجلت بين 33 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

ارتفعت إلى نحو 60 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا للمستهلك، وتباع بـ 50 جنيها جملة على الأقل.