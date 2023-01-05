انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم بعد زيادة الدولار.. “الحق اشتري”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 5 يناير، اضطراب جديد مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ الأربعاء في السوق المصري بمختلف المحافظات، حيث سجل سعر البيض تذبذب جديد بعد ارتفاع سعر الدولار أمس، وبعد أن استقر البيض على آخر ارتفاع له، نهاية ديسمبر الماضي.

سعر البيض البلدي في السوق

شهد سعر كرتونة البيض اليوم، استقرارا نسبيا مقارنة بسعر أمسِ، إذ طرحت سعر الكرتونة بـ 75 جنيهًا إلى 80 جنيهًا للمستهلك في الأسواق المختلفة، وتختلف من محافظة لأخرى حسب الحجم والجودة.

سجل سعر البيض البلدي اليوم بداية من 80 إلى 90 جنيهًا للمستهلك، وسجل في المزرعة بداية من 75 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

حققت للمستهلك بنحو 85 جنيهًا، وفي التموين سجل 70 جنيها.

تبلغ سعر كرتونة البيبض الأحمر اليوم في المزرعة بنحو 75 جنيهًا.