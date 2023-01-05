أسعار السمك اليوم في مصر بعد رفع الدولار.. “شوف الجديد”

رياض - احمد صلاح - تستقر أسعار السمك اليوم الخميس 5 يناير 2023 تباينا مع بداية التعاملات، وشهدت تباينا مع بدء فتح المزاد العلني بالعبور، حيث استقرت وثبتت غالبية الأصناف الشعبية، مثل سعر البوري والدنيس، مع إقبال كبير من المواطنين على شراء الأصناف الشعبية.
أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم البلطي
سجل سعر السمك البلطي مع صباح اليوم 20 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور، ويباع للمستهلك من 23 إلى 35 جنيهًا.
سجل متوسط الحجم من 40 إلى 65 جنيهًا للمستهلك.
سعر السمك اليوم في سوق العبور
سجل سمك قشر البياض اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد.
سعر السمك البوري اليوم
استقر سعر السمك البوري اليوم نحو 65 جنيها للكيلو، في سوق العبور، وللمستهلك من 70 إلى 90 جنيهًا.
سعر كرتونة السمك المجمد
استقر سعر كيلو السمك المجمد، اليوم، نحو 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو جملة.
أسعار الجمبري اليوم
حقق كيلو الجمبري اليوم من 140 حتى 280 جنيهًا للكيلو الواحد في سوق العبور.
سعر سمك الدنيس
بلغ سعر السمك الدنيس من 100 إلى 160 جنيهًا في الكيلو الواحد.