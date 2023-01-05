انت الان تتابع خبر أسعار السمك اليوم في مصر بعد رفع الدولار.. “شوف الجديد”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تستقر أسعار السمك اليوم الخميس 5 يناير 2023 تباينا مع بداية التعاملات، وشهدت تباينا مع بدء فتح المزاد العلني بالعبور، حيث استقرت وثبتت غالبية الأصناف الشعبية، مثل سعر البوري والدنيس، مع إقبال كبير من المواطنين على شراء الأصناف الشعبية.

أسعار السمك اليوم

سجلت أسعار السمك اليوم الخميس ثباتا على أسعار أمس في غالبية الأصناف، من بينها السمك البلطي لذا يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم.