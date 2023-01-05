انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي في مصر بعد زيادة الدولار.. قرب على الـ90 جنيها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قفز سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 5 يناير 2023، بشكل كبير، بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمس، وارتفعت غالبية العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، على خلفية ارتفاع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، حيث اقترب الدينار من الـ 90 جنيهًا، ليحافظ على صدارته.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 5 يناير 2023.

يشهد سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر الخميس 5 يناير اضطراب وتذبذب كبير في السوق الموازية، بعد الهبوط الحاد المدة الماضية، لا سيما بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، ويسجل الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 86.69 جنيه للشراء، و86.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك

سجل سعر الدينار في بنك SAIB نحو 84.88 جنيه للشراء، و85.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي نحو 84.87 جنيه للشراء، و85.24 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 82.52 جنيه للشراء، 85.57 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 82 جنيه للشراء، و85.24 جنيه للبيع.

سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 81.91 جنيه للشراء، و84.92 جنيه للبيع.

سجل في بنك قطر الوطني الأهلي سجل سعر الدينار الكويتي نحو 80.86 جنيه للشراء، و85.42 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار في البنك المصري الخليجي نحو 80.75 جنيه للشراء، و85.34 جنيه للبيع.