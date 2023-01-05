سعر الفضة اليوم الخميس 5 يناير.. الجرام طالع لفوق ومزعل العرسان

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الفضة اليوم الخميس، الموافق 5 يناير 2023، وذلك بالمقارنة بسعرها يوم أمس، وسعرها أول أمس، والتي جاءت على النحو التالي.
سعر الفضة اليوم في مصر
سجل سعر جرام الفضة عيار 880 عند 17.78 جنيه.
سجل سعر جرام الفضة عند 26.90 جنيه.
سجل سعر أونصة الفضة عند 830.516 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 1,330.03 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 2,649.95 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 5,057.16 جنيه.
اسعار الفضة اليوم
سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 6,220.30 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام عند 12,319.23 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو عند 24,274.35 جنيه.
سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2022
سجل سعر أونصة الفضة عند 629.179 جنيه.
سجل سعر جرام الفضة عيار 999 عند 20.19 جنيه.
سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 عند 19.36 جنيه.
سجل جرام سعر الفضة الاسترليني عيار 925 عند 18.69 جنيه
سجل سعر جرام فضة العملات عيار 900 عند 18.19 جنيه.
سعر جرام الفضة اليوم
سجل سعر جرام الفضة عند 20.07 جنيه.
سجل سعر أونصة الفضة عند 624.243 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 1,003.50 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 2,006.99 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 4,013.99 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 5,017.48 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام عند 10,034.97 جنيه.
سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو عند 20,069.94 جنيه.