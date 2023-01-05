انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الخميس 5 يناير.. الجرام طالع لفوق ومزعل العرسان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الفضة اليوم الخميس، الموافق 5 يناير 2023، وذلك بالمقارنة بسعرها يوم أمس، وسعرها أول أمس، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم في مصر