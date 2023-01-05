مال وأعمال

سعر العملات في السوق السوداء اليوم في مصر.. “نار يا حبيبي نار”

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر سعر العملات في السوق السوداء اليوم في مصر.. “نار يا حبيبي نار” والان مع التفاصيل
 

رياض - احمد صلاح - سجل سعر العملات أمام الجنيه المصري منتصف التعاملات أمس الأربعاء، وسرعان ما استقرت صباح اليوم الخميس، مع بداية التداول في البنوك العاملة في مصر، لكنها مضطربة وغير مستقرة في السوق الموازية، حيث شهدت تراجعًا كبيرًا وهبوطًا حادًا المدة الماضية، لا سيما بعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.

سعر العملات

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر العملات أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصري:

أسعار الصرف الرسمية

وسجلت أسعار الصرف الرسمية للعملات أمام الجنيه المصري في البنوك الآن كالتالي:

أسعار العملات الأجنبية

سعر بيع الدولار

سجل نحو 26.3

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

سعر الشراء 31.3845، والبيع 31.7888

الدولار الكندي الآن

شراء 19.1886، وبيع 19.4196

الكرون الدنماركي

شراء 3.7207، وبيع 3.7607

سعر اليورو اليوم

سعر شراء اليورو 27.6728، و بيع اليورو 27.9701

الين الياباني الآن

شراء 19.9711، وبيع 20.2401

الدولار الأسترالي

شراء 17.6348، وبيع 18.1076

الكورن النرويجي

شراء 2.6002، وبيع 2.6366

الكرونا السويدي

شراء 2.4819، وبيع 2.5099

الفرنك السويسري اليوم

شراء 28.0239، وبيع 28.4201

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الدينار الكويتي

سجل نحو 81.93 جنيه للشراء و84.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل نحو 6.90 جنيه للشراء، و6.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل نحو 7.07 جنيه للشراء، و7.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

سجل نحو 67.05 جنيها للشراء، بزيادة 3.28 جنيه.

سعر الريال القطري

سجل نحو 6.65 جنيه للشراء و7.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

سجل نحو 36.09 جنيه للشراء و36.63 جنيه للبيع.

شهادات البنك الأهلي المصري

حيث أعلن منذ قليل، البنك الأهلي وبنك مصر طرح  شهادات بفائدة مرتفعة أجل عام، بداية من اليوم تصل إلى 22.5% سنويا بعائد شهري، و25% سنويا تصرف بنهاية المدة.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا