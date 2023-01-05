سعر العملات في السوق السوداء اليوم في مصر.. “نار يا حبيبي نار”

رياض - احمد صلاح - سجل سعر العملات أمام الجنيه المصري منتصف التعاملات أمس الأربعاء، وسرعان ما استقرت صباح اليوم الخميس، مع بداية التداول في البنوك العاملة في مصر، لكنها مضطربة وغير مستقرة في السوق الموازية، حيث شهدت تراجعًا كبيرًا وهبوطًا حادًا المدة الماضية، لا سيما بعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.
سعر العملات
أسعار الصرف الرسمية
أسعار العملات الأجنبية
سعر بيع الدولار
سجل نحو 26.3
سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
سعر الشراء 31.3845، والبيع 31.7888
الدولار الكندي الآن
شراء 19.1886، وبيع 19.4196
الكرون الدنماركي
شراء 3.7207، وبيع 3.7607
سعر اليورو اليوم
سعر شراء اليورو 27.6728، و بيع اليورو 27.9701
الين الياباني الآن
شراء 19.9711، وبيع 20.2401
الدولار الأسترالي
شراء 17.6348، وبيع 18.1076
الكورن النرويجي
شراء 2.6002، وبيع 2.6366
الكرونا السويدي
شراء 2.4819، وبيع 2.5099
الفرنك السويسري اليوم
شراء 28.0239، وبيع 28.4201
أسعار العملات العربية اليوم
سعر الدينار الكويتي
سجل نحو 81.93 جنيه للشراء و84.92 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
سجل نحو 6.90 جنيه للشراء، و6.92 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
سجل نحو 7.07 جنيه للشراء، و7.08 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحريني
سجل نحو 67.05 جنيها للشراء، بزيادة 3.28 جنيه.
سعر الريال القطري
سجل نحو 6.65 جنيه للشراء و7.09 جنيه للبيع.
سعر الدينار الأردني
سجل نحو 36.09 جنيه للشراء و36.63 جنيه للبيع.
شهادات البنك الأهلي المصري
حيث أعلن منذ قليل، البنك الأهلي وبنك مصر طرح شهادات بفائدة مرتفعة أجل عام، بداية من اليوم تصل إلى 22.5% سنويا بعائد شهري، و25% سنويا تصرف بنهاية المدة.