انت الان تتابع خبر سعر العملات في السوق السوداء اليوم في مصر.. “نار يا حبيبي نار” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر العملات أمام الجنيه المصري منتصف التعاملات أمس الأربعاء، وسرعان ما استقرت صباح اليوم الخميس، مع بداية التداول في البنوك العاملة في مصر، لكنها مضطربة وغير مستقرة في السوق الموازية، حيث شهدت تراجعًا كبيرًا وهبوطًا حادًا المدة الماضية، لا سيما بعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.

سعر العملات