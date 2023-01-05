انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني في مصر.. بينافس الدولار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قفز سعر الجنيه الاسترليني صباح اليوم الخميس، مقارنة بسعر صباح أمسِ الأربعاء، على خلفية ارتفاع سعر الدولار وغالبية العملات أمام الجنيه المصري امس، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 3% نهاية العام الماضي.

سعر الجنيه الاسترليني

ارتفع سعر الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصري، الخميس 5 يناير 2023 مقارنة بأسعار أمسِ مع بداية تداول البنوك اليوم على الموقع الإلكتروني للبنوك.

سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء

سجل الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصري، اضطرابا كبيرا في سعر الصرف في السوق السوداء بشكل كبير للغاية، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 3%، ما أثر على سعر السوق الموازية.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

سجل نحو 31.60 جنيها للشراء، و31.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

سجل في بنك قناة السويس نحو 31.69 جنيها للشراء و31.70 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

طرح بنحو 30.1326 جنيها للشراء، و30.3909 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

استقر نحو 31.69 جنيها للشراء و31.70 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

سجل في البنك المركزي المصري نحو نحو 31.69 جنيها للشراء و31.70 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

طرح نحو 31.69 جنيها للشراء و31.70 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 31.69 جنيها للشراء و31.70 جنيها للبيع.