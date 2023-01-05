انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. صدمة للمعتمرين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الريال السعودي اليوم، مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بآخر سعر له في نهاية التعاملات ليلة أمس الأربعاء، بعد الزيادة الأخيرة على إثر ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، منتصف تعاملات أمس، ليثبت على ارتفاع أمس حسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري:

سعر الريال السعودي بالمصري

شهد سعر الريال السعودي اليوم، استقرارا بعد آخر ارتفاع له أمس، في ظل اضطراب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ورفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري 3%.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

واصل سعر الريال السعودي اليوم، في السوق السوداء، واستقر سعر الصرف في البنوك، بعد رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري، ليسجل في البنك المركزي نحو 7.01 جنيه للشراء، 7.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل نحو 7.01 جنيه للشراء، و7.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 7.00 جنيه للشراء، و7.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل نحو 7.99 جنيه للشراء، و7.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي

سجل نحو 6.99 جنيه للشراء، و7.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل نحو 7.00 جنيه للشراء، و7.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 7.00 جنيه للشراء، و7.04 جنيه للبيع.