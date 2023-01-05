انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف.. حصل إيه تاني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 5 يناير 2023، مقارنة بـ سعر الدولار أمس، بقيمة كبيرة تخطى 1.5 جنيه، في مفاجأة كبيرة منتصف تعاملات أمس الأربعاء، وذلك تأثرًا بقرار البنك المركزي المصري، رفع الفائدة 3% نهاية العام الماضي، وفي الوقت نفسه، تتراجع أسعار الدولار في السوق السوداء بشكل كبير.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف

ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 5 يناير 2023، مقارنة بـ سعر الدولار أمس، بقيمة كبيرة تخطى 1.5 جنيه، مع بداية التداول المباشر اليوم، كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 26.40 جنيه للشراء، و26.50 جنيه للبيع. للشراء كأعلى سعر له.

سجل سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم في البنك المركزي المصري، ارتفاعًا كبيرًا نحو 26.69 جنيه للشراء و 26.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

يواصل سعر الدولار الأمريكي، تراجعه بشكل حاد صباح اليوم في السوق السواء، على خلفية قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%، ليواصل صدماته للسوق الموازية، وبعد أن ارتفع سعره في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

مع بداية صباح اليوم سجل الدولار في بنك مصر نحو 26.25 جنيه للشراء، و26.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 26.25 جنيه للشراء، و26.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية

سجل نحو 26.40 جنيه للشراء، و26.50 جنيه للبيع.

بنك القاهرة

سجل نحو 26.50 جنيه للشراء، و26.35 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدُّوَليّ

سجل نحو 26.30 جنيه للشراء، و26.40 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

سجل نحو 26.40 جنيه للشراء، و26.50 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

سجل نحو 26.40 جنيه للشراء، و26.50 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل نحو 26.15 جنيه للشراء، 26.20 جنيه للبيع.

بنك البركة

سجل نحو 26.45 جنيه للشراء، و26.55 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

سجل نحو 26.35 جنيه للشراء، و26.45 جنيه للبيع.