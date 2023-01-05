انت الان تتابع خبر سعر الذهب الآن في مصر الخميس.. “زاد 400 جنيه وعيار 21 نار”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الذهب الآن في مصر الخميس 5 يناير 2023، بعد ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير، منتصف التعاملات أمس، ليقفز سعر المعدن الأصفر هو الآخر بداية من 25 جنيهًا منتصف التعاملات ويصل إلى أكثر من 40 جنيه في سعر الجنيه الذهب، مقارنة بـ سعر الذهب أمس الأربعاء.

سعر الذهب الآن

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس، مع بداية التداول الصباحي، بقيمة 25 جنيهًا في الجرام، إذ سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 13800 جنيه، وقفز سعر الجرام عيار 18 إلى 1478 جنيها.

سعر الذهب الآن في مصر الخميس

ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم مقارنة بـ سعر الذهب أمسِ، الأربعاء، فسجل في التعامل الصباحي اليوم 1725 جنيهًا، مقارنة بما سجله صباح أمس نحو 1660 جنيها، ليواصل المعدن الأصفر ارتفاعه على خلفية ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر اليوم الجنيه الذهب عند 13800 مقارنة بسعره صباح أمسِ الذي سجل فيه 13400 جنيه، ليقفز 400 جنيه.

سعر الذهب لحظي

ارتفع الذهب عيار 21 إلى 1660 جنيهًا

سجل سعر عيار 14 نحو 1150 جنيها.

ثبت سعر الذهب عيار 24 نحو 1986 جنيها.

استقر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء نحو بيع 1471 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الآن

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 1725 جنيهًا دون المصنعية، التي تبدأ من 45 حتى 120 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، نحو 1725 جنيهًا دون المصنعية، ليسجل بالمصنعية أكثر من 1800 جنيه.