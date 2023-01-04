انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الأربعاء 4 يناير.. شوف الطن بيعمل ايه؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر الذرة اليوم، الأربعاء الموافق 4 يناير 2023، في الأسواق لسعر الطن الواحد، وذلك مقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 12800 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 12800 جنيه.

سعر الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 12600 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 12600 جنيه.

اسعار الذرة اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وزاد عقد مارس بمقدار 0.75 سنت إلى 671.25 سنت للبوشل، وصعد عقد مايو الآجل 2023 لتداول الذرة بمقدار 0.25 سنت، عند 670.5 سنت للبوشل.

وعلى صعيد أخر، فقد ارتفع سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 12500 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 12250 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 20 جنيه اليوم.

أسعار القمح اليوم عالميا

انخفضت أسعار عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية، وهبط عقد مارس لتداول القمح بمقدار 0.4 سنت، ليسجل العقد 775 سنت للبوشل، وانخفض عقد مايو 2023 الآجل لتداول القمح بنحو سنتًا واحدًا، ليصعد العقد الآجل إلى 781.75 سنت للبوشل.