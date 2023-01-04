انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الأربعاء 4 يناير.. الطن بكام يا ست الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الزيت اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم

زيت الذرة الخام