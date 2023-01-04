انت الان تتابع خبر عاجل| قفزة في سعر الدولار اليوم.. شوف بكام الآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء 4 يناير 2023، بمستهل تعاملات البنوك وشركات الصرافة، قفزة كبيرة مقارنة بأسعار أمسِ في أغلب البنوك الحكومية والخاصة ليصل إلى أعلى المستويات

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم، قفزة كبيرة في البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر حيث وصل إلى أكثر من 26 جنيهًا الآن.

ارتفع سعر الدولار الآن في البنك الأهلي، ليصل إلى 25.99 شراء وبيع 26 جنيها أمام الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم بنك مصر

ارتفع سعر الدولار الآن في بنك مصر ليصل إلى 25.99 شراء وبيع 26 جنيها أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار الآن في البنك المركزي

ارتفع سعر الدولار الآن في البنك المركزي، ليصل إلى 26.09 شراء وبيع 26.12 جنيها أمام الجنيه المصري