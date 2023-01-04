انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء.. شوف وصل كام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4 يناير 2023، استقرار كبير في سعر الصرف أمام الجنيه المصري، مع أول تدول للبنوك اليوم، تزامنًا مع تراجع الريال السعودي بشكل كبير في السوق الموازية، بعد إعلان البنك المركزي المصري، المدة الماضية رفع أسعار الفائدة 3%.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

شهد سعر الريال السعودي اليوم، تباينا تزامنًا مع اضطراب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ورفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري 3%.

تراجع سعر الريال السعودي اليوم، في السوق السوداء، واستقر سعر الصرف في البنوك، بعد رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري، ليسجل في البنك المركزي نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

سجل نحو 6.37 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل نحو 6.48 جنيه للشراء، 6.55 للبيع

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل نحو 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق

سجل نحو 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل نحو 6.36 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل نحو 6.32 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي.

سجل نحو 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.