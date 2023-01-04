انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 4 يناير.. الطن مريح بالأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حافظت أسعار الأعلاف اليوم، الأربعاء الموافق 4 يناير 2023 على استقرارها في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعرها يوم أمس، وسعرها أول أمس، ونرصد الآن تلك الأسعار التي تختلف من منطقة لأخرى.

أسعار الأعلاف اليوم

سجل سعر طن علف بادي تسمين سوبر 23% عند مستوى 20000 جنيه.

وسجل أيضا سعر طن علف نامي تسمين سوبر 21% عند مستوى 19900 جنيه.

وسعر طن علف ناهي تسمين سوبر 19% سجل عند مستوى 19800 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

سجل سعر طن علف بادي نامي 21% عند مستوى 19300 جنيه.

سجل سعر طن الجلوتين المحلي عند مستوى 39000 جنيه.

سجل سعر طن الجلوتين المستورد عند مستوى 40000 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف اليوم

سجل سعر طن الدي دي جي عند مستوى 15500 جنيه.

سجل سعر طن كسب العباد 36% عند مستوى 17000 جنيه.

سبب تذبذب سعر طن الأعلاف مؤخرا

وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن سبب تذبذب سعر طن الأعلاف تكون حسب سعر الدولار الأمريكي، وتختلف أيضا حسب المعروض والطلب عليه، مما يتسبب في زيادة سعر الطن أو انخفاضه.