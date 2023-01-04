انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني الآن في مصر.. اعرف الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء 4 يناير 2022 في مصر، استقرارا في بداية التعاملات، خاصة مع بداية التداول في البنوك ليظل ثابتا على نفس أسعار الجنيه الاسترليني أمسِ وفي الوقت نفسه انخفض بشكل كبير في السوق السوداء.

سعر الجنيه الاسترليني

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصري، 4 يناير 2023 استقرارا على أسعار أمسِ مع بداية تداول البنوك اليوم على الموقع الإلكتروني للبنوك.

سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء

شهد الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصري، تراجعا كبيرا في سعر الصرف في السوق السوداء بشكل كبير للغاية، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 3%، ما أثر على سعر السوق الموازية.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

سجل نحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

سجل في بنك قناة السويس نحو 30.0346 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

طرح بنحو 30.1326 جنيها للشراء، و30.3909 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

استقر نحو 30.0648 جنيها للشراء، و30.3786 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

سجل في البنك المركزي المصري نحو 30.1644 جنيها للشراء، و30.283 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

طرح بنحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 30.0836 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.