انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الأربعاء 4 يناير.. اشتري هدية حلوة لمراتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر الفضة اليوم الأربعاء، الموافق 4 يناير 2023 خلال التعاملات اليومية الصباحية، بالمقارنة بسعرها يوم أمس، وسعرها أول أمس، ونرصد الآن تلك الأسعار تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم