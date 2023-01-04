انت الان تتابع خبر اسعار اللحوم اليوم الأربعاء 4 يناير.. كيلو المفروم وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت اسعار اللحوم اليوم، الأربعاء الموافق 4 يناير 2023 في الأسواق المحلية بالرغم من تذبذبها الفترة الماضية، وذلك بالمقارنة بالأسعار يوم أمس، والأسعار أول أمس، وتختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى.

اسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم الكندوز بين 200 و220 جنيه للكيلو.

سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 200 جنيه إلى 220 جنيه.

أسعار كيلو الكبدة البلدي ما بين 160 جنيه و180 جنيه