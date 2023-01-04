انت الان تتابع خبر عاجل: شهادة ادخار بنك مصر الجديدة.. عائد 25% “استفيد الآن” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر منذ قليل بنك مصر قرار، بشأن إصدار شهادة ادخار جديدة بفائدة 25%، وجاء ذلك من خلال بيان رسمي عبر موقع البنك الإلكتروني وصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي موقع الفيس بوك.

حيث قرر بنك مصر، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها عام واحد، والتي تكون بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.

شهادة بنك مصر

كما إنه قد تم توفير تلك الشهادة الجديدة منذ بداية عمل اليوم في كل فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك، ومنها بي أم أون لاين.

وفي سياق منفصل، فقد قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، بواقع 300 نقطة أساس، عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية، نهاية شهر ديسمبر الماضي 2022، وجاء ذلك للمرة الثانية على التوالي.

رفع أسعار الفائدة

حيث قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير في عام 2022، رفع سعر الفائدة 3% في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع حسب آخر الأرقام الرسمية.

اسعار الفائدة الجديدة في مصر

كما قرر أيضا البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، على الودائع إلى 16.25%، وعلى الإقراض إلى 17.25%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الدوري