انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم مصر 365 الآن.. شوف بعد الزيادة الأخيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 بشكل طفيف، مقارنة بـ سعر الدولار أمس، حيث تحرك بنحو قرشين في غالبية البنوك، وفي المقابل، واصل هبوطه الحاد في السوق الموازية، ليواصل تراجعه عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 3%.

سعر الدولار اليوم مصر 365 الآن

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية بكل طفيف، وبقيمة قرشين فقط، مع بداية التداول المباشر اليوم، مقارنة بسعر الدولار أمام الجنيه المصري أمسِ، كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 24.79 جنيه للشراء كأعلى سعر له.

سجل سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم في البنك المركزي المصري، قيمة نحو 24.69 جنيه للشراء و 24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تراجع سعر الدولار الأمريكي، بشكل حاد صباح اليوم في السوق السواء، على خلفية قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%، ليواصل صدماته للسوق الموازية، وبعد أن استقر سعره في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل في بنك مصر نحو 24.69 جنيه للشراء، 24.73 للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم عند 24.69 جنيه للشراء، و 24.73 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف

سجلت أسعار الدولار اليوم في المصرف المتحد.

سجل نحو 24.69 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل نحو 24.74 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

ثبت عند 24.73 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل نحو 24.69 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان.

سجل نحو 24.74 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي.

سجل نحو 24.74 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك المشرق.

سجل نحو عند 24.74 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

طرح بـ 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل إلى 24.74 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

شهد سعر 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع