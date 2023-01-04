انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-1-2023.. “اشتري دلوقتي”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 يناير 2023، استقراره لليوم الرابع على التوالي دون زيادة جديدة، حيث ثبت في أسعار بداية التعاملات، مقارنة بالمعدن الأصفر أمسِ، ليشهد سعر الذهب مع بداية التداول الصباحي، ثباتًا في جميع الأعيرة الذهبية، دون أي زيادة أو قفزات جديدة مقارنة بـ سعر الذهب أمسِ.

سعر الذهب الآن في مصر

تباين سعر الذهب اليوم الأربعاء مع بداية التداول الصباحي، حيث سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 13280 جنيها، واستقر سعر الجرام عيار 18 عند 1423 جنيها بعد أن تخطى 1500 جنيه في وقت سابق المدة الماضية.

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم مقارنة بـ سعر الذهب أمسِ، الثلاثاء، فسجل في التعامل الصباحي، نحو 1660 جنيها، ليواصل المعدن الأصفر ثباته بعد قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر اليوم الجنيه الذهب عند 13280 جنيها.

سعر الذهب تحديث لحظي

شهد الذهب عيار 21 نحو 1660 جنيهًا

سجل سعر عيار 14 نحو 1100 جنيه.

ثبت سعر الذهب عيار 24 نحو 1886 جنيها.

استقر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء نحو بيع 1423 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 1660 جنيهًا دون المصنعية، التي تبدأ من 45 حتى 120 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، نحو 1660 جنيهًا دون المصنعية، ليسجل بالمصنعية أكثر من 1700