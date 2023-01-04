انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الأربعاء.. الأسعار نار وزيادة قياسية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قفزت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 بشكل كبير تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد، حيث شهد سعر الدواجن البيضاء ارتفاعًا بقيمة تراوحت ما بين 5 إلى 10 جنيهات في الكيلو، وسجل سعر الدواجن البلدي ارتفاعًا أيضًا لتزيد عن سعرها الطبيعي أكثر من 20 جنيهًا، وَسْط إقبال محدود من المواطنين على الشراء.

أسعار الدواجن اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 4 يناير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات، جملة وللمستهلك:

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم ارتفاعا مقارنة بـ أسعار أمسِ، حيث شهد سعر الفراخ البلدي والساسو صعود كبير اليوم الأربعاء.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

ارتفعت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم بعد الاستقرار الكبير المدة الماضية، وتراجعت حركة البيع والشراء، بعد التغيرات الكبيرة والارتفاع في جميع الأنواع.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

طرح سعر الدواجن البيضاء بـ 45 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتبدأ من 46 إلى 55 للمستهلك بزيادة كبيرة.

أسعار الفراخ الساسو

شهدت أسعار الساسو اليوم بـ50 جنيهًا في المزرعة.

سجلت سعرها للمستهلك بداية من 55 جنيهًا حتى 70 جنيها.

بورصة الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الساسو اليوم شهد من 4 حتى 5 جنيهات.

الكتكوت الأبيض بـ 5 جنيهات

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانية اليوم ما بين 100 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

سجلت بين 33 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

شهد نحو 60 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا للمستهلك

تباع بـ 50 جنيها جملة على الأقل.