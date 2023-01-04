انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء.. الطبق وصل لكام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 4 3 يناير، التباين والاستقرار، مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ الثلاثاء في السوق المصري بمختلف المحافظات، حيث سجل سعر البيض ثباتا على آخر ارتفاع له، نهاية ديسمبر الماضي، ومع بداية عام 2023 بدأت الأسعار تعود إلى الوراء مجددا.

سعر البيض البلدي في السوق

حيث شهد سعر كرتونة البيض اليوم ثباتا مقارنة بسعر أمسِ، إذ طرحت بسعر 75 جنيهًا إلى 80 جنيهًا للمستهلك في الأسواق المختلفة، وتختلف من محافظة لأخرى حسب الحجم والجودة.

طرح سعر البيض البلدي اليوم بداية من 80 إلى 90 جنيهًا للمستهلك، وسجل في المزرعة بداية من 75 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

تباع للمستهلك بنحو 85 جنيهًا، وفي التموين سجل 70 جنيها.

تطرح سعر كرتونة البيبض الأحمر اليوم في المزرعة بنحو 75 جنيهًا.