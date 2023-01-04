انت الان تتابع خبر أسعار السمك اليوم الأربعاء.. اعرف بكام في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار السمك اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 تباينا مع بداية التعاملات وبدء فتح المزاد العلني بالعبور، حيث استقرت وثبتت غالبية الأصناف الشعبية، مثل سعر البوري والدنيس، مع إقبال كبير من المواطنين على شراء الأصناف الشعبية في بداية اليوم ومن بينها الجمبري.

أسعار السمك اليوم البلطي

شهد أسعار السمك اليوم الأربعاء استقرارا في الأصناف، من بينها السمك البلطي لذا يستعرض”محتوى بلس”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم.

ثبت سعر السمك البلطي وسجل مع الصباح الباكر، 20 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور، ويباع للمستهلك من 23 إلى 35 جنيهًا.

كما شهد متوسط الحجم من 40 إلى 65 جنيهًا للمستهلك.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

وصل سمك قشر البياض اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر السمك البوري اليوم

سجل سعر السمك البوري اليوم نحو 65 جنيها للكيلو، في سوق العبور، وللمستهلك من 70 إلى 90 جنيهًا.

سعر كرتونة السمك المجمد

ثبت سعر كيلو السمك المجمد، اليوم، نحو 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو جملة.

أسعار الجمبري اليوم

بلغ كيلو الجمبري اليوم من 140 حتى 280 جنيهًا للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر سمك الدنيس

طرح سعر السمك الدنيس من 100 إلى 160 جنيهًا في الكيلو الواحد.