انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم 2-1-2022.. “اعرف الجديد يا معتمر”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 2 يناير 2023، ثاني أيام العام الجديد، استقرارًا، أمام الجنيه المصري، مع أول عمل للبنوك في العام الجديد، في ظل توقف التداول المباشر بسبب عطلة نهاية العام، تزامنًا مع تراجع الريال السعودي بشكل كبير في السوق الموازية، بعد إعلان البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 3%، لتستقر أسعار العملة السُّعُودية مقارنة بـ سعر الريال السعودي أمس

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

سجل الريال السعودي اليوم، تباينا، تزامنًا مع بداية العام الميلادي الجديد، في ظل اضطراب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ورفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري 3%.

يستمر سعر الريال السعودي اليوم، في التراجع الحاد في السوق السوداء، مع بداية العام الجديد، في الوقت الذي يستقر فيه سعر الصرف في البنوك، بعد رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري، ليسجل في البنك المركزي نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل نحو 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل نحو 6.36 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي.

سجل نحو 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

سجل نحو 6.37 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل نحو 6.32 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل نحو 6.48 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق

سجل نحو 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.