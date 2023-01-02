انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم في مصر 2-1-2023.. بكام الدينار النهاردة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الإثنين 2 يناير 2023، بشكل كبير مع بداية عام ميلادي جديد، حيث شهدت غالبية العملات، مثل الدولار واليورو والدينار الكويتي والريال السعودي، استقرارا كبيرًا أمام الجنيه المصري، في ثاني أيام العام الجديد ومع بداية عمل البنوك، بعد أن شهدت بعض العملات تحركًا بقيمة طفيفة الخميس الماضي، لتثبت مع بداية عملة البنوك مقارنة بـ أـسعار العملات أمس.

أسعار العملات العربية

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين 2 يناير 2022، استقرارا، مقارنة بـ أسعار العملات أمسِ بالبنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه استقرارا وسجل نحو 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

شهد سعر صرف الدينار الكويتي نحو 80.53 جنيه للشراء، و 80.79 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

استقر سعر صرف الدَّرْهم الإماراتي مقابل الجنيه عند6.71 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الجنيه الاسترليني

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه، نحو 29.79 جنيه للشراء، و 29.91 للبيع.

سعر الدولار اليوم

ثبت بنحو 24.69 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر اليورو اليوم

استقر عند 26.23 جنيه للشراء، و 26.33 للبيع.