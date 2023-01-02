انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم 2-1-2023.. “البيضة بـ 3.5 جنيه”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حافظت سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 2 يناير 2023، على ثباتها وارتفاعها الأخير، لتستقر الأسعار مع ثاني أيام العام الجديد، ومقارنة بـ أسعار البيض أمسِ الأحد في السوق المصري بمختلف المحافظات، حيث يواصل سعر البيض ثباته على آخر تراجع له أول الأسبوع الحالي.

سعر البيض البلدي في السوق

سجلت سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين ثباتا إذ طرحت بسعر 75 جنيهًا إلى 80 جنيهًا للمستهلك في الأسواق المختلفة، وتختلف من محافظة لأخرى.

طرح سعر البيض البلدي اليوم بـ 80 إلى 90 جنيهًا للمستهلك.

وسجل في المزرعة بداية من 75 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

سجلت للمستهلك بنحو 85 جنيهًا، وفي التموين سجل 70 جنيها.

طرحت سعر كرتونة البيبض الأحمر اليوم في المزرعة بنحو 75 جنيهًا.