انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الإثنين 2-1-2023.. السعر مولع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حافظت أسعار بورصة الدواجن اليوم 2 يناير 2023 على ارتفاعها المستمر، وثبتت على آخر زيادة في السعر أواخر ديسمبر من العام الماضي، دون حدوث أي تغيرات، حيث شهد سعر الدواجن البلدي استمرارًا للسعر المرتفع وَسْط إقبال كبير من المواطنين على شراء البيضاء والعزوف عن شراء الدواجن البلدي بسبب ارتفاعها القياسي.

أسعار الدواجن اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 2 يناير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات، جملة وللمستهلك:

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر الإثنين2 يناير 2023 استقرارا، مقارنة بـ أسعار أمسِ، حيث شهد سعر الفراخ البلدي والساسو ثباتا كبيرا.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

شهدت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين مع أول ساعات العام الجديد استقرارا كبيرا في حركة البيع والشراء وبأسعار مناسبة دون تغيرات أو ارتفاع جديد، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمسِ.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

طرح سعر الدواجن البيضاء بـ 42 جنيهًا للكيلو، ويصل إلى 48 جنيها للمستهلك ووصل في المزرعة اليوم بسعر 38 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

شهدت أسعار الساسو اليوم بـ 48 جنيهًا في المزرعة، كما سجلت سعرها للمستهلك بداية من 55 جنيهًا حتى 70 جنيها.

بورصة الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الساسو اليوم الإثنين شهد من 4 حتى 5 جنيهات، و الكتكوت الأبيض بـ 5 جنيهات

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانية اليوم الإثنين ما بين 100 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

سجلت بين 33 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

شهد نحو 55 جنيهًا وتصل إلى77 جنيهًا للمستهلك، في حين تباع بـ 50 جنيها جملة.