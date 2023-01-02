سعر الفضة اليوم الاثنين 2 يناير.. مجننة الناس معاها

رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر الفضة اليوم الاثنين، الموافق 2 يناير 2023 في الأسواق، بالمقارنة بسعرها يوم أمس، وسعرها نهاية الأسبوع الماضي، والتي تكون تلك الأسعار على النحو التالي.
سعر الفضة اليوم مصر
سجل سعر جرام الفضة البريطانية سعر 18.31 جنيه.
سجل جرام الفضة عيار 880 سعر 15.29 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 500 جرام سعر 9,492.41 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 1 كيلو سعر 18,984.82 جنيه.
اسعار الفضة اليوم مصر
سجل جرام الفضة سعر 18.98 جنيه.
سجل أونصة الفضة سعر 590.492 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 50 جرام سعر 949.24 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 100 جرام سعر 1,875.94 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 200 جرام سعر 3,796.96 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 250 جرام سعر 4,746.20 جنيه.
سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2022
سجل جرام الفضة الاسترليني عيار 925 سعر 17.68 جنيه.
سجل جرام فضة العملات عيار 900 سعر 17.20 جنيه.
سجل جرام فضة المجوهرات عيار 800 سعر 15.29 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 200 جرام سعر 4,783.26 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 250 جرام سعر 5,883.41 جنيه.
سعر جرام الفضة اليوم
سجل جرام الفضة سعر 18.98 جنيه.
سجل أونصة الفضة سعر 785.535 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 50 جرام سعر 1,2258.00 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 100 جرام سعر 2,506.43 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 500 جرام سعر 11,652.02 جنيه.
سجل سبيكة الفضة 1 كيلو سعر 22,959.64 جنيه.m