انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الاثنين 2 يناير.. مجننة الناس معاها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر الفضة اليوم الاثنين، الموافق 2 يناير 2023 في الأسواق، بالمقارنة بسعرها يوم أمس، وسعرها نهاية الأسبوع الماضي، والتي تكون تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم مصر

سجل جرام الفضة عيار 999 سعر 19.9 جنيه.