انت الان تتابع خبر أسعار الحديد اليوم والأسمنت 2-1-2023.. “ياترى الطن وصل كام” والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد أسعار الحديد اليوم والأسمنت الإثنين 2 يناير 2022، استقرارا كبيرًا، مع نشاطا في حركة البيع والشراء مع بداية التداول الصباحي في ثان أيام السنة الجديدة، بعد القفزة الكبيرة في سوق التشييد والبناء، ليتراجع السعر من جديد خلال آخر 10 أيام، ويعود المواطن مرة أخرى للشراء.
أسعار الحديد اليوم
بينما يباع حديد العتال اليوم بسعر 21400 جنيه.
وشهد سعر حديد عز نحو 24600 جنيه.
واستقر طن حديد العشري اليوم بـ 21300 جنيه.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر
سجل سعر حديد المصريين اليوم 21350 جنيها.
شهد سعر حديد المراكبي اليوم 21200 جنيه.
طرح حديد بشاي بسعر 21300 جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم مصر
استقر سعر أسمنت حلوان اليوم 1835 جنيها.
ثبت سعر أسمنت النصر اليوم بنحو 1865 جنيها.
شهد سعر الأسمنت المسلح اليوم عند 1890 جنيها.
سجل سعر أسمنت السويدي 1765 جنيها.