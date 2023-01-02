انت الان تتابع خبر أسعار الحديد اليوم والأسمنت 2-1-2023.. “ياترى الطن وصل كام” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد أسعار الحديد اليوم والأسمنت الإثنين 2 يناير 2022، استقرارا كبيرًا، مع نشاطا في حركة البيع والشراء مع بداية التداول الصباحي في ثان أيام السنة الجديدة، بعد القفزة الكبيرة في سوق التشييد والبناء، ليتراجع السعر من جديد خلال آخر 10 أيام، ويعود المواطن مرة أخرى للشراء.

أسعار الحديد اليوم