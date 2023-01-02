انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 2-1-2022.. “هبوط حاد”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 2 يناير 2023 استقرارا كبيرًا مع ثاني أيام السنة الجديدة، حيث ثبت السعر صباح اليوم على أسعار الدولار أمسِ دون زيادة جديدة في البنوك العاملة في السوق المصري، وفي الوقت نفسه تراجع سعر الدولار الأمريكي بشكل حاد في السوق الموازية، ليواصل هبوطه عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 3%.

حيث شهد سعر الدولار اليوم الإثنين، استقرارا كبيرًا، في غالبية البنوك المصرية مع بداية التداول المباشر وبعد انتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك، لتبدأ البنوك عملها في العام الجديد باستقرار في سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

كما شهد سعر الدولار اليوم ثباتًا على سعر أمسِ، وجاء سعر الصرف في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 24.72 جنيه للشراء كأعلى سعر له.

سعر الدولار اليوم مصر 365 الآن

شهد سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم في البنك المركزي المصري، قيمة نحو 24.68 جنيه للشراء و 24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

هبط سعر الدولار الأمريكي، بشكل حاد صباح اليوم في السوق السواء، على خلفية قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%، ليواصل صدماته للسوق الموازية، التي تكبدت خسائر كبيرة من وقتها وحتى الآن.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

في بنك مصر شهد نحو 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

ثبت سعر الدولار اليوم عند 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

طرح بـ 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

حقق سعر 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

سجل نحو 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل إلى 24.74 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر 24.71 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر عند 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

طرح بـ 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

عرض بـ 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

ثبت سعر جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق

سجلـ 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.