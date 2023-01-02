سعر الذهب اليوم الإثنين 2-1-2023.. “جرام 14 بـ 1000 جنيه”

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الذهب اليوم الإثنين 2 يناير 2023، بشكل كبير مقارنة بالمعدن الأصفر أمس، وأيضًا مقارنة بأواخر ديسمبر الماضي، ليشهد سعر الذهب مقارنة بـ 15 يومًا ماضية تراجعا بقيمة أكثر من 500 جنيه في الجنيه الذهب، لكنه استقر صباح اليوم مقارنة بـ سعر الذهب أمسِ دون زيادة جديدة.
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب الآن في مصر
استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم مقارنة بـ سعر الذهب أمسِ الأحد، حيث سجل في التعامل الصباحي، نحو 1660 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات فقط عن سعر أمسِ، ليواصل المعدن الأصفر تباينه بعد قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%.
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18
استقر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين نحو بيع 1414 جنيها.
سعر الذهب تحديث لحظي
سجل الذهب عيار 21 نحو 1660 جنيهًا
ثبت سعر عيار 14 نحو 1000 جنيه
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1885 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم
شهد سعر اليوم الجنيه الذهب عند 13200 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 1660 جنيهًا دون المصنعية، التي تبدأ من 45 حتى 85 جنيها.