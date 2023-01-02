انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الإثنين 2-1-2023.. “جرام 14 بـ 1000 جنيه”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الذهب اليوم الإثنين 2 يناير 2023، بشكل كبير مقارنة بالمعدن الأصفر أمس، وأيضًا مقارنة بأواخر ديسمبر الماضي، ليشهد سعر الذهب مقارنة بـ 15 يومًا ماضية تراجعا بقيمة أكثر من 500 جنيه في الجنيه الذهب، لكنه استقر صباح اليوم مقارنة بـ سعر الذهب أمسِ دون زيادة جديدة.

سعر الذهب الآن في مصر

حيث استقر سعر الذهب اليوم الإثنين2 يناير، مع بداية التداول الصباحي، حيث سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 13200 جنيه، وثبت سعر الجرام عيار 18 عند 1414 جنيها بعد أن تخطى 1500 جنيه في وقت سابق.

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم مقارنة بـ سعر الذهب أمسِ الأحد، حيث سجل في التعامل الصباحي، نحو 1660 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات فقط عن سعر أمسِ، ليواصل المعدن الأصفر تباينه بعد قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%.

استقر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين نحو بيع 1414 جنيها.

سعر الذهب تحديث لحظي

سجل الذهب عيار 21 نحو 1660 جنيهًا

ثبت سعر عيار 14 نحو 1000 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1885 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

شهد سعر اليوم الجنيه الذهب عند 13200 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 1660 جنيهًا دون المصنعية، التي تبدأ من 45 حتى 85 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، نحو 1660 جنيهًا دون المصنعية، ليسجل بالمصنعية أكثر من