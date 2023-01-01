نت الان تتابع خبر أسعار الخشب اليوم الأحد 1 يناير.. شوف وصل لكام يا عريس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الخشب اليوم، الأحد 1 يناير 2023 في الأسواق، وذلك رغم الإقبال المتوسط على الشراء، تزامنا مع عدم استقرار أسعار الصرف، وكذلك بدء فتح أبواب الشوارد في أول أيام العام الجديد، وذلك مقارنة بسعره منتصف الأسبوع الماضي، وسعره أول أمس.

أسعار الخشب اليوم

حيث بلغ سعر الخشب الزان ماركة الشجر عند حوالي 16000 جنيه للمتر الواحد

بينما وصل سعر الخشب الزان الروماني عند حوالي 22000 جنيه للمتر الواحد

كما بلغ سعر الخشب السويد عند حوالي 16 ألف جنيه للمتر الواحد

فيما بلغ سعر متر الخشب البياض عند حوالي 13.5 جنيه للمتر الواحد

سعر الخشب اليوم

وبلغ سعر لوح الأبلاكاش عند حوالي 230 جنيها لمصنع 14.

أما مصانع 7 أو 12 تراوح سعر لوح الأبلاكاش من 190 جنيه إلى 200 جنيه.

وأيضا تراوح سعر الأبلاكاش الفايبر من 70 جنيه إلى 600 جنيه، وتختلف حسب التخانة المطلوبة.

سعر متر الخشب اليوم

وكشف أحد تجار الأخشاب في دمياط، بإن الإقبال على شراء كافة أنواع الأخشاب متوسط في أول أيام العام الجديد 2023 من قبل المواطنين، وبالأخص مع بدء فتح أبواب الشوارد، واستقرار الأسعار مؤخرا.