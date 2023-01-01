انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم 1يناير.. “بكام في السوق”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار اليوم والفاكهة، الأحد 1 يناير 2023، استقرارا مع بداية التعاملات الصباحية في العام الجديد مقارنة بـ أسعار الخضروات أمس، حيث تواصل ثباتها المستمر على مدار ديسمبر الحالي حتى الآن دون تغير جديد.

أسعار الخضار