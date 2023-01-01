أسعار الخضار والفاكهة اليوم 1يناير.. “بكام في السوق”

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار اليوم والفاكهة، الأحد 1 يناير 2023، استقرارا مع بداية التعاملات الصباحية في العام الجديد مقارنة بـ أسعار الخضروات أمس، حيث تواصل ثباتها المستمر على مدار ديسمبر الحالي حتى الآن دون تغير جديد.
أسعار الخضار
أسعار الخضار اليوم
كيلو الخِيار سجل ما بين 6 و9 جنيهات.
كيلو الفلفل البلدي الحار سجل اليوم بين 6 و8 جنيهات.
سجل سعر كيلو البامية 20 جنيها.
البصل سجل اليوم سعر 3 جنيهات.
سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 6 و8 جنيهات.
استقر سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات.
كيلو التفاح اليوم سجل من 25 إلى 30 جنيهًا.
سعر كيلو الملوخية اليوم من 3 و5 جنيهات.
سعر كيلو الطماطم اليوم سجل بين 4 و6 جنيهات.
سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و18 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم
سعر الكمثرى 10 جنيهات.
الجوافة سجلت اليوم نحو 7 جنيهات.
سعر اليوسفي سجل اليوم نحو 8 جنيهات.
سجل كيلو الموز نحو 10 جنيهات.
سعر البرتقال سجل نحو 7 جنيهات.
سجل الليمون من 4 إلى 8 جنيهات.
سجلت المانجو العويسي نحو 25 جنيها.
المانجو الزبدية سجلت نحو 30 جنيها
سعر العنب البناتي ما بين 40 جنيها.