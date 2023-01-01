انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأحد.. “البلطي عال العال” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الأسماك اليوم الأحد 1 يناير 2023، تباينا كبيرا، في غالبية الأصناف الشعبية، مثل سعر البلطي والبوري، مع إقبال كبير من المواطنين على شراء الأصناف الشعبية في بداية العام الجديد، ومن بينها السمك البلطي والسمك الدنيس والجمبري.

أسعار السمك اليوم البلطي

واصلت أسعار الأسماك اليوم الأحد استقرارها في غالبية الأصناف الشعبية من بينها السمك البلطي لذا يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم.

طرح سعر السمك البلطي بـ 20 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور اليوم، ويباع للمستهلك من 23 إلى 35 جنيهًا، كما سجل متوسط الحجم من 40 إلى 65 جنيهًا للمستهلك.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

استقر سمك قشر البياض اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر كرتونة السمك المجمد

شهد سعر كيلو السمك المجمد، اليوم الأحد نحو 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو جملة.

أسعار الجمبري اليوم

سجل كيلو الجمبري اليوم من 140 حتى 280 جنيهًا للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر سمك الدنيس

سجل سعر السمك الدنيس من 100 إلى 160 جنيهًا في الكيلو الواحد.

سعر السمك البوري اليوم

يباع سعر السمك البوري اليوم بـ 65 جنيها للكيلو جملة في سوق العبور، وللمستهلك من 70 إلى 90 جنيهًا.