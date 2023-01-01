سعر الذرة اليوم الأحد 1 يناير.. شوف الطن وصل لكام؟

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الذرة اليوم، الأحد الموافق 1 يناير 2023 في السوق المصري للطن الواحد، وذلك مقارنة بسعره أمس، وسعره خلال الأسبوع الماضي، ويرصد موقع محتوي تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي.
سعر الذرة اليوم
سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 10500 جنيه.
الذرة الأرجنتيني
سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 10500 جنيه.
سعر الذرة الصفراء اليوم في مصر
الذرة الروماني
سجل سعر طن الذرة الروماني عند 10200 جنيه.
الذرة الأوكراني
سجل سعر الذرة الأوكراني عند 10200 جنيه.
أسعار الذرة اليوم عالميا
لم يتم تسجيل أي أسعار بسبب الإجازة العالمية اليوم.
أسعار أعلاف الدواجن اليوم
سعر طن إردب الذرة الرفيعة إنتاج محلي عند 1300 جنيه.
سعر طن إردب الذرة الشامية عند 1400 جنيه.
سعر طن بذرة الصويا SB مستورد عند 23000 جنيه.
سعر طن كسب صويا محلي 44% عند 23000 جنيه.
أسعار خامات الأعلاف اليوم
سجل سعر طن الجلوتين المحلي عند مستوى 42000 جنيه.
سجل سعر طن الجلوتين المستورد عند مستوى 42500 جنيه.
سجل سعر طن الدي دي جي عند مستوى 16000 جنيه.سجل سعر طن كسب العباد 36% عند مستوى 22000 جنيه