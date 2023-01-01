انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الأحد 1 يناير.. شوف الطن وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الذرة اليوم، الأحد الموافق 1 يناير 2023 في السوق المصري للطن الواحد، وذلك مقارنة بسعره أمس، وسعره خلال الأسبوع الماضي، ويرصد موقع محتوي تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الذرة اليوم