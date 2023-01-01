انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الأحد 1 يناير.. الطن بيلعب بأول السنة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الأعلاف اليوم، الأحد 1 يناير 2023 في الأسواق المحلية، حيث تكون تلك الأسعار تسليم أرض المصنع، وتختلف عن أسعار يوم أمس، وأسعار أول أمس، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم