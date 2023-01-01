أسعار الأعلاف اليوم الأحد 1 يناير.. الطن بيلعب بأول السنة

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الأعلاف اليوم، الأحد 1 يناير 2023 في الأسواق المحلية، حيث تكون تلك الأسعار تسليم أرض المصنع، وتختلف عن أسعار يوم أمس، وأسعار أول أمس، والتي جاءت على النحو التالي.
أسعار الأعلاف اليوم
أما سعر طن أعلاف نامي 21% سجل عند 19400جنيه.
وسعر طن ناهي 19 % سجل عند 19300 جنيه.
وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل عند 19000 جنيه.
سعر طن علف بياض 18% عند 16200 جنيه.
سعر طن علف بياض 17% عند 15800 جنيه.
سعر طن علف بياض 16% عند 15500 جنيه.
سعر طن علف بياض 14% عند 15000 جنيه.
أسعار خامات الأعلاف اليوم
سجل سعر طن الجلوتين المحلي عند مستوى 42000 جنيه.
سجل سعر طن الجلوتين المستورد عند مستوى 42500 جنيه.
سجل سعر طن الدي دي جي عند مستوى 16000 جنيه.
سجل سعر طن كسب العباد 36% عند مستوى 22000 جنيه.
سبب تذبذب أسعار الأعلاف مؤخرا
وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن سبب تذبذب سعر طن الأعلاف تكون حسب سعر الدولار الأمريكي، وتختلف أيضا حسب المعروض والطلب عليه، مما يتسبب في زيادة سعر الطن أو انخفاضه.