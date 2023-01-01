انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني في العام الجديد.. “هيعمل إيه مع حبايبه؟ والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مع بداية العام الجديد سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد 1 يناير 2022 استقرار في بداية التعاملات، ويظل ثابتا على نفس أسعار الجنيه الاسترليني أمس في ظل إجازة البنوك والمصارف اليوم، بسبب العطلة الأسبوعية إلى جانب عطلة نهاية العام وفي ظل كسره حاجز الـ 30 جنيهًا في البنوك المدة الماضية.
سعر الجنيه الاسترليني
ثبت سعر الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصري مع بداية العام الجديد الذي ثبت فيه على أسعار أمس مع بداية تداول البنوك اليوم السبت على الموقع الإلكتروني للبنوك، في ظل إجازة البنوك للعطلة السنوية بمناسبة رأس السنة الميلادية.
سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB
سجل اليوم نحو 30.0836 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر
طرح بنحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس
شهد في بنك قناة السويس نحو 30.0346 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي
شهد نحو 30.1326 جنيها للشراء، و30.3909 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية
طرح بنحو 30.0648 جنيها للشراء، و30.3786 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
سجل صباح اليوم في البنك المركزي المصري نحو 30.1644 جنيها للشراء، و30.283 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي
سجل اليوم نحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.