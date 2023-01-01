انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني في العام الجديد.. “هيعمل إيه مع حبايبه؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع بداية العام الجديد سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد 1 يناير 2022 استقرار في بداية التعاملات، ويظل ثابتا على نفس أسعار الجنيه الاسترليني أمس في ظل إجازة البنوك والمصارف اليوم، بسبب العطلة الأسبوعية إلى جانب عطلة نهاية العام وفي ظل كسره حاجز الـ 30 جنيهًا في البنوك المدة الماضية.

سعر الجنيه الاسترليني