انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم 1 يناير 2023.. “فرحة المعتمر” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الريال السعودي اليوم 1 يناير 2023، أول أيام العام الجديد تباين كبير أمام الجنيه المصري في البنوك في ظل توقف التداول المباشر بسبب عطلة نهاية العام، وفي الوقت نفسه تراجع الريال السعودي بشكل كبير في السوق الموازية، بعد إعلان البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 3%، لتستقر أسعار العملة السُّعُودية مقارنة بـ سعر الريال السعودي أمس

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

شهد الريال السعودي اليوم تباينا تزامنًا مع بداية العام الميلادي الجديد، في ظل اضطراب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ورفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري 3%.

شهد الريال السعودي اليوم، تراجعا كبيرا في السوق السوداء، مع بداية العام الجديد، في الوقت الذي يستقر فيه سعر الصرف في البنوك، بعد رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري، حيث سجل في البنك المركزي نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق

سجل نحو 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل نحو 6.36 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي.

سجل نحو 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

سجل نحو 6.37 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل نحو 6.32 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل نحو 6.48 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل نحو 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.