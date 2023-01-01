انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الأحد 1 يناير.. شوف الطن بقي بكام؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدقيق اليوم، الأحد الموافق 1 يناير 2023 في الأسواق المحلية لسعر الطن الواحد، ويكون ذلك مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر طن الدقيق الفاخر

وسجل سعر الدقيق الفاخر اليوم، عند مستوى 24.000 جنيه للطن الواحد

اسعار الدقيق اليوم

سعر طن الدقيق العادي

سجل سعر الدقيق العادي اليوم، عند مستوى 16.400 جنيه للطن الواحد

سعر الدقيق الفاخر اليوم

سعر الردة اليوم

سجلت أسعار الردة محلي اليوم، عند مستوى 7750 جنيه للطن الواحد

سعر كيلو الدقيق في مصر اليوم

ويتراوح سعر كيلو الدقيق من 24 جنيه إلى 26 جنيه للمعبأ، بينما سعر الدقيق السائب من 22 جنيه إلى 24 جنيه، وشيكارة الدقيق وزن 50 كيلو بسعر 1200 جنيه.

وجدير بالذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث ارتع سعره اليوم بالرغم من تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاء ذلك وفقا لأخر التحديثات للتعاملات اليومية، ويتأثر بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.