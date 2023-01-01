انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الأحد 1 يناير.. طالع لفوق ومزعل العرسان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رتفعت سعر الفضة اليوم الأحد، الموافق 1 يناير 2023 في الأسواق، بالمقارنة بسعرها نهاية الأسبوع الماضي، وسعرها أول الأسبوع الماضي، والتي تكون تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم في مصر