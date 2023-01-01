انت الان تتابع خبر اسعار اللحوم اليوم الأحد 1 يناير.. الكيلو بكام في بداية السنة؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت اسعار اللحوم اليوم، الأحد الموافق 1 يناير 2023 استقرار في الأسواق، وذلك بالمقارنة بالأسعار نهاية الأسبوع الماضي، وأسعار أول الأسبوع الماضي، وتختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى.

اسعار اللحوم اليوم

أسعار كيلو الكبدة البلدي ما بين 160 جنيه و180 جنيه.

أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 200 و210 جنيه للكيلو.

أسعار الاستيك والبفتيك تراوحت بين 160 جنيه و170 جنيه.

أسعار اللحوم الكندوز بين 200 و220 جنيه للكيلو.

سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 200 جنيه إلى 220 جنيه.

سعر اللحم البرازيلي اليوم

أسعار اللحوم الضاني ما بين 180 جنيه و210 جنيه.

أسعار السجق البلدي تراوحت بين 150 جنيه و160 جنيه.

أسعار كيلو كباب الحلة تتراوح ما بين 160 جنيه و200 جنيه.

أسعار كيلو اللحوم الجملي تبدأ من 150 جنيه إلى 170 جنيه.

أسعار كيلو الكبدة الضأن ما بين 170 جنيه و200 جنيه.

أسعار عرق التربيانكو تراوحت بين 150 جنيه و170 جنيه.

اسعار اللحوم المجمدة البرازيلي اليوم

أسعار كيلو اللحوم المفرومة تراوحت ما بين 130 جنيه و180 جنيه.

وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيه.

سعر كيلو السجق 120 جنيه، كيلو الكبدة 135 جنيه.

سعر كيلو اللحم المجمد البرازيلي من 90 جنيه 100 جنيه.

سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي 110 جنيه إلى 135 جنيه.