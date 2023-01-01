انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم أمام الجنيه 1 يناير 2023.. “السنة الجديدة هلت”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 1 يناير 2023، تباينًا مع بداية عام ميلادي جديد، وشهدت غالبية العملات، مثل الدولار واليورو والدينار الكويتي والريال السعودي، استقرارا كبيرًا أمام الجنيه المصري وبعد أن شهدت بعض العملات تحركًا بقيمة طفيفة الخميس الماضي، لتثبت مع بداية عملة البنوك مقارنة بـ أـسعار العملات أمس.

أسعار العملات اليوم

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأحد 1 يناير 2022، استقرارا، مقارنة بـ أسعار العملات أمسِ بالبنوك العاملة في مصر.شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأحد 1 يناير 2022، استقرارا، مقارنة بـ أسعار العملات أمسِ بالبنوك العاملة في مصر.