انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم السبت 31 ديسمبر.. الطن نازل لتحت “أفرحوا”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الأعلاف اليوم، السبت 31 ديسمبر 2022، بحوالي 400 جنيه لسعر الطن، حيث تراوح سعر طن العلف التسمين الداجني ما بين 19400 جنيه إلى 18950 جنيه، حيث تكون تلك الأسعار تسليم أرض المصنع، وتختلف عن أسعار يوم أمس.

أسعار الأعلاف اليوم