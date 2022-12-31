أسعار الأعلاف اليوم السبت 31 ديسمبر.. الطن نازل لتحت “أفرحوا”

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الأعلاف اليوم، السبت 31 ديسمبر 2022، بحوالي 400 جنيه لسعر الطن، حيث تراوح سعر طن العلف التسمين الداجني ما بين 19400 جنيه إلى 18950 جنيه، حيث تكون تلك الأسعار تسليم أرض المصنع، وتختلف عن أسعار يوم أمس.
أسعار الأعلاف اليوم
أما سعر طن أعلاف نامي 21 سجل عند 19350جنيه.
وسعر طن ناهي 19 % سجل عند 19200جنيه.
وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل عند 18950 جنيه.
سعر أعلاف البياض الداجنة يتراوح ما بين 16750 جنيه إلى 18450 جنيه.
سعر طن علف البط تراوح ما بين 18750 جنيه إلى 19150 جنيه.
أسعار خامات الأعلاف اليوم
سجل سعر طن الجلوتين المحلي عند مستوى 42000 جنيه.
سجل سعر طن الجلوتين المستورد عند مستوى 42500 جنيه.
سجل سعر طن الدي دي جي عند مستوى 16000 جنيه.
سجل سعر طن كسب العباد 36% عند مستوى 22000 جنيه.
سبب تذبذب أسعار الأعلاف مؤخرا
وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن سبب تذبذب سعر طن الأعلاف تكون حسب سعر الدولار الأمريكي، وتختلف أيضا حسب المعروض والطلب عليه، مما يتسبب في زيادة سعر الطن أو انخفاضه.